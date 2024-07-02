Армія РФ може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Еспресо.

"На щастя, по Сумщині не фіксується активних дій ворога зі спробою заходу на територію України. Ми не бачимо, що по той бік кордону в противника є достатньо сил для цього. Армія РФ не має результатів, які ставила перед собою у Харківській області, зокрема в напрямку Липців та Вовчанська. Тому зараз саме туди вони спрямовують свої основні зусилля. Однак не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, армія РФ спробує розширити якісь плацдарми з активними зонами бойових дій, в тому числі, в межах Сумської області або інших напрямків по Харківщині. Ми маємо бути готові до розвитку всяких ситуацій, відстежувати дії ворога, щоб цьому протидіяти", - повідомив він.

Останнім часом по Харківському напрямку, зокрема у населеному пункті Сотницький Козачок, проявляли себе ворожі ДРГ, розповів речник ДПСУ.

"Кілька ворожих ДРГ намагалися зайти туди, але з боями диверсанти були вибиті українськими захисниками. До цього, звісно, приклали руку і прикордонники, які знаходяться на цьому напрямку. Також застосовувалися усі необхідні більш потужні засоби, щоб наносити ураження ворогу, зокрема і на підступах до нашого кордону. Ми задіюємо протидиверсійні резерви, щоб не дозволити ворогу просунутися вглиб території нашої держави, десь закріпитися в очікуванні до подальших дій", - сказав він.

Активність ворожих ДРГ по Сумській області, особливо зараз, певним чином зменшилась, каже Демченко.

"Звісно, ворог намагається проводити диверсійні дії, але їх активність значно менша. Скоріш за все, противник може використовувати ці групи на тих напряках, які вважає більш доцільними. Якщо говорити про Сумщину, - усі підрозділи складових Сил оборони роблять все необхідне, щоб упереджувати дії ДРГ зі спробою заходу на територію України", - додав він.