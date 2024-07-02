За минулу добу на фронті відбулося 189 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбили 49 атак РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 2 липня.

За інформацією Генштабу, за минулу добу агресор завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів (із застосуванням 7 ракет), 49 авіаційних ударів (задіяв 78 КАБів), здійснив майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Ворожі війська завдавали авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий, Південне Харківщини та по місту Харків; Сіверськ, Олександропіль, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Іванівське, Вовче, Воздвиженка, Прогрес, Селидове, Костянтинівка, Берестки, Веселий Гай, Велика Новосілка та Одрадне Донеччини; Лобкове і Роботине Запорізької області; Бургунка і Гаврилівка Херсонщини.

Ситуація по напрямках 1 липня

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу - 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак московитів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку сталося три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі дев’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - додають у Генштабі.