Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За минулу добу на фронті відбулося 189 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбили 49 атак РФ

За минулу добу на фронті відбулося 189 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбили 49 атак РФ

2 липня, 2024 вiвторок
09:03
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 1 липня на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак українські захисники відбивали на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 2 липня. 

За інформацією Генштабу, за минулу добу агресор завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів (із застосуванням 7 ракет), 49 авіаційних ударів (задіяв 78 КАБів), здійснив майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Ворожі війська завдавали авіаційних ударів, зокрема, в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий, Південне Харківщини та по місту Харків; Сіверськ, Олександропіль, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Іванівське, Вовче, Воздвиженка, Прогрес, Селидове, Костянтинівка, Берестки, Веселий Гай, Велика Новосілка та Одрадне Донеччини; Лобкове і Роботине Запорізької області; Бургунка і Гаврилівка Херсонщини.

Ситуація по напрямках 1 липня

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу - 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак московитів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку сталося три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі дев’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - додають у Генштабі.

  • Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1280 російських окупантів. Також ворог утратив 8 танків і 56 артилерійських систем.

Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
1 липня, 2024 понедiлок
Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"
ракети Aster 15
Автор Роман Яворський
30 червня, 2024 неділя
Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати
Ілля Євлаш
1 липня, 2024 понедiлок
У Повітряних силах повідомили, чим РФ ударила по Києву та Дніпру 30 червня
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.45
    Купівля 40.45
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.33
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 липня
09:41
Володимир Зеленський та Віктор Орбан
До Києва прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
09:38
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Армія РФ може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ
09:23
метро
З'явилась петиція з проханням встановити захисні екрани на станціях метро у Києві
09:09
Умєров з Остіном
Умєров летить до Вашингтона для зустрічі з очільником Пентагону Остіном
08:40
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: кількість загиблих зросла до двох
08:36
підводний човен рф
РФ з початку війни в Україні двічі відправляла ударний підводний човен у бік Ірландського моря, - Bloomberg
08:17
Маріуполь окупанти
У Лисичанську обмежили видачу гуманітарки, у Кремінній - продовольча криза: ОВА повідомила про критичну ситуацію на ТОТ
08:02
OPINION
Костянтин Корсун
Влада арештувала мої рахунки...
07:55
Хаві Сімонс, Нідерланди - Франція, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 2 липня
07:45
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області і Крим
07:27
втрати окупантів
Понад 1200 окупантів, 8 танків і 56 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:20
Айдос Садиков
У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого у червні скоїли напад
07:09
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
У Нідерландах видали дозвіл на експорт F-16 до України
06:57
росія ООН
В ООН вимагають у Росії припинити глушити GPS-звʼязок
06:55
Кріштіану Роналду (в центрі), Португалія - Словенія, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 1 липня
06:33
Радбез ООН
В ISW оцінили, як Росія може використати головування в Радбезі ООН
06:27
Буча
Прокурорів в Австрії просять розслідувати випадки зґвалтування військовими РФ під час окупації Київщини
06:24
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ вивела на чергування у Чорному морі 7 кораблів, один з них - ракетоносій
06:15
Росія з КНДР
У міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії
05:49
Ілюстративне фото
В Північній Кореї заявили про успішне випробування нової балістичної ракети, яка може нести надвелику боєголовку
05:18
Оновлено
Трамп
Верховний суд США постановив, що Трамп має "частковий імунітет від кримінального переслідування" у справі про штурм Капітолія
03:51
ЛГБТ
У Латвії набув чинності закон про цивільні партнерства: перша одностатева пара вже зареєструвала стосунки
02:37
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан може приїхати до Києва 2 липня, - The Guardian
02:07
ями на дорогах
У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту
01:38
британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше
На війні з РФ загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше
01:04
РФ у відповідь на санкції заборонила в'їзд для 99 громадян Канади
01:04
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:42
Кріштіану Роналду (праворуч), Португалія - Словенія, Євро-2024
Португалія по пенальті перемогла Словенію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
00:38
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві 2 червня: підозрювані визнали вину, обвинувальний акт скеровано до суду
2024, понедiлок
1 липня
23:56
Джо Байден у Варшаві
Демократи планують достроково висунути Байдена в президенти США, аби припинити партійні дискусії щодо його заміни, - Bloomberg
23:42
Україна_Словаччина
Більше третини виборців Фіцо бажають перемоги Росії у війні проти України, - Ipsos
23:10
У Білорусі росте соціальна напруга
У МЗС Естонії пояснили, як санкції проти Білорусі вплинуть на здатність РФ отримувати ресурси для війни в Україні
23:03
Ексклюзив
Конгресмен Майк Тернер (за трибуною)
Трамп був першим, хто надав летальну зброю Україні, - конгресмен Тернер про залежність підтримки з боку США від "політичних вітрів"
22:51
Оновлено
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 161 боєзіткнення. 44 ворожі штурми - на Покровському напрямку
22:50
Ексклюзив
Дебати Трампа і Байдена
За 90 хвилин дебатів з Байденом, Трамп зробив понад 30 брехливих заяв, - професор Айзенберг
22:49
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
22:32
Ексклюзив
Конгресмен Майк Тернер (за трибуною)
"Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною": конгресмен Тернер про дозвіл бити по території РФ
22:14
Росіяни намагаються закрити нестачу медперсоналу на ТОТ завдяки студентам, - голова Бердянської МВА
21:41
Марта Костюк
Вімблдон: українки Костюк, Ястремська та Стародубцева вийшли до другого кола
21:33
В окупованому Севастополі 810-та бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV