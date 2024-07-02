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Понад 1200 окупантів, 8 танків і 56 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1280 російських окупантів. Також ворог втратив 8 танків і 56 артилерійських систем
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 545 090 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8107 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 566 (+16) од,
- артилерійських систем – 14 655 (+56) од,
- РСЗВ – 1114 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4) од.
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