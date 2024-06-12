Сили оборони спільно з кіберфахівцями СБУ уразили РЛС росіян вартістю $25 млн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема зазначається, що російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" уразили кількома FPV-дронами.

"Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало", - йдеться у повідомленні.

Спецслужбовці розповіли, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.