Сили оборони спільно з кіберфахівцями СБУ уразили РЛС росіян вартістю $25 млн
Сили оборони разом із кіберфахівцями Служби безпеки України уразили радіолокаційну станцію росіян "Зоопарк" вартістю $25 млн
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зокрема зазначається, що російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" уразили кількома FPV-дронами."Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало", - йдеться у повідомленні.
Спецслужбовці розповіли, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- 9 вересня повідомлялось, що ЗСУ завдали росіянам втрат на Таврійському напрямку: мінус РЛС "Зоопарк", 8 складів боєприпасів, засіб ППО і 17 безпілотників.
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