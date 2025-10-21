Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у telegram-каналі.

"Так, 21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено зокрема ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему ППО.

У Генштабі підкреслили, що Брянський хімзавод є ключовим елементом ВПК країни‑агресора, оскільки там виробляють порох, вибухові склади та складові ракетного пального для боєприпасів і ракет, якими обстрілюють українські території.

Наразі інформація, щодо результатів ураження уточнюється.