Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
У вівторок, 21 жовтня, Сили оборони завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Брянському хімічному заводу, який виготовляв паливо для ракет, якими Росія обстрілювала Україну
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у telegram-каналі.
"Так, 21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено зокрема ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему ППО.
У Генштабі підкреслили, що Брянський хімзавод є ключовим елементом ВПК країни‑агресора, оскільки там виробляють порох, вибухові склади та складові ракетного пального для боєприпасів і ракет, якими обстрілюють українські території.
Наразі інформація, щодо результатів ураження уточнюється.
- У ніч на 4 жовтня Сили оборони України здійснили удар по нафтопереробному заводу "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії, а також по кількох інших військових об’єктах ворога на території РФ і тимчасово окупованої Донеччини.
