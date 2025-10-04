Сили оборони вночі уразили НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" та низку військових об'єктів ворога
У ніч на 4 жовтня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ. Крім того, було уражено низку інших військових об’єктів противника на території Росії та тимчасово окупованої Донеччини
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, на НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" внаслідокі влучання спалахнула пожежа. Результати ураження уточнюються.
"Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік", - зауважили в Генштабі.
Окрім того, Сили оборони повідомили про пошкодження малого ракетного корабля "Буян-М" в районі Онезького озера в Республіці Карелія. Ступінь завданих збитків наразі встановлюється.
На Курщині українські військові також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Гармонь" та транспортно-заряджаючій машині з комплексу "Іскандер".
На тимчасово окупованій території Донецької області було уражено командний пункт 8-ї армії збройних сил РФ. Результати уточнюються.
"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", - наголосили в Генштабі.
- Протягом доби 3 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 15 артилерійських систем і 1 танк ворога.
