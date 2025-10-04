Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 15 артсистем і 1 танк
Протягом доби 3 жовтня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 15 артилерійських систем і 1 танк ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1114380 (+950) осіб;
- танків – 11226 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23298 (+1) од;
- артилерійських систем – 33428 (+15) од;
- РСЗВ – 1515 (+1) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66543 (+450);
- крилаті ракети – 3803 (+10);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63398 (+73);
- спеціальна техніка – 3971 (+1).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
