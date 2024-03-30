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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Засіб ППО, 29 танків і 730 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

30 березня, 2024 субота
08:05
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення між українськими та російськими військами. Силам оборони вдалося відбити низку ворожих атак на шести напрямках фронту і ліквідувати ще 730 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб,
  • танків ‒ 6951 (+29) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 284 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11 006 (+15) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 736 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2046 (+24),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 670 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1814 (+7) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони відбили за добу понад 60 атак окупантів на 6 напрямках

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 3 рази атакував позиції наших військ.

Окупанти вдарили по Україні дронами, ракетами та авіацією: ЗСУ уразили 12 пунктів зосередження росіян

Загалом ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кириківка Сумської області; Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області; Новоєгорівка на Луганщині; Терни, Ямполівка, Андріївка, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Карлівка, Курахове, Бердичі, Невельське, Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоданилівка та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

  • Росія в ніч на 30 березня здійснила черговий обстріл території України ударними безпілотниками. У південних регіонах окупанти намагалися дронами влучити в об'єкти енергоінфраструктури.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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