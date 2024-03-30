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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росія атакує Україну "шахедами": ситуація в ніч на 30 березня

30 березня, 2024 субота
02:00
Війна з Росією електроенергія, шахеди

Росія в ніч на 30 березня здійснила чергову атаку території України ударними безпілотниками

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 00:10 військові поінформували про загрозу застосування "шахедів" з півдня:

"Декілька груп БПЛА рухаються з Херсонської області в напрямку Криворізького району Дніпропетровської області".

Близько 00:30 стало відомо про перебування "шахедів" в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний. Також дрони виявлено в районі Нікополя – вони постійно змінюють курс.

Вже після 01:00 у ПС повідомили, що "шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на північ.

О 01:49 ворожі дрони перебували на межі Дніпропетровської та Полтавської областей і рухались на північ.

Теги:
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
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