Росія атакує Україну "шахедами": ситуація в ніч на 30 березня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 00:10 військові поінформували про загрозу застосування "шахедів" з півдня:

"Декілька груп БПЛА рухаються з Херсонської області в напрямку Криворізького району Дніпропетровської області".

Близько 00:30 стало відомо про перебування "шахедів" в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний. Також дрони виявлено в районі Нікополя – вони постійно змінюють курс.

Вже після 01:00 у ПС повідомили, що "шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на північ.

О 01:49 ворожі дрони перебували на межі Дніпропетровської та Полтавської областей і рухались на північ.