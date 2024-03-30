Росія атакує Україну "шахедами": ситуація в ніч на 30 березня
Росія в ніч на 30 березня здійснила чергову атаку території України ударними безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 00:10 військові поінформували про загрозу застосування "шахедів" з півдня:
"Декілька груп БПЛА рухаються з Херсонської області в напрямку Криворізького району Дніпропетровської області".
Близько 00:30 стало відомо про перебування "шахедів" в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний. Також дрони виявлено в районі Нікополя – вони постійно змінюють курс.
Вже після 01:00 у ПС повідомили, що "шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на північ.
О 01:49 ворожі дрони перебували на межі Дніпропетровської та Полтавської областей і рухались на північ.
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