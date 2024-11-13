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Сили оборони за добу ліквідували 24 танки, 56 артсистем і 1770 військових армії РФ
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще низку десятків своєї техніки, а також щонайменше 1770 військових
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 714 380 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9300 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 896 (+49) од,
- артилерійських систем – 20 408 (+56) од,
- РСЗВ – 1249 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 798 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 966 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3629 (+3) од.
Дані уточнюються.
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