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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували ще 1290 російських загарбників

Світлана Кравченко
12 жовтня, 2024 субота
07:38
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті російська загарбницька армія втратила низку одиниць своєї військової техніки, а також майже 1300 окупантів

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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 8962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 827 (+27) од,
  • артилерійських систем – 19 381 (+59) од,
  • РСЗВ – 1230 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3434 (+38) од.
Теги:
військові
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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