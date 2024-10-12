Що готують союзники для України?
Сили оборони за добу ліквідували ще 1290 російських загарбників
Протягом минулої доби на фронті російська загарбницька армія втратила низку одиниць своєї військової техніки, а також майже 1300 окупантів
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,
- танків ‒ 8962 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 827 (+27) од,
- артилерійських систем – 19 381 (+59) од,
- РСЗВ – 1230 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,
- спеціальна техніка ‒ 3434 (+38) од.
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