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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували ще понад 1600 окупантів

Світлана Кравченко
9 листопада, 2024 субота
07:19
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1660 своїх військових. Сили оборони також знищили 5 танків та 23 ворожих артсистеми

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
 
  • особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9238 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 697 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20 249 (+23) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 575 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2634 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 561 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3604 (+2) од.
Дані уточнюються.

 

Теги:
Новини
військові
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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