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Сили оборони за добу ліквідували ще понад 1600 окупантів
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1660 своїх військових. Сили оборони також знищили 5 танків та 23 ворожих артсистеми
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 707 540 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9238 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 697 (+36) од,
- артилерійських систем – 20 249 (+23) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 575 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2634 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 561 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 3604 (+2) од.
Дані уточнюються.
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