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Сили оборони за добу знищили 1350 окупантів, 5 танків і 14 дронів РФ
Минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1350 військових. Сили оборони знищили 5 танків і 14 безпілотників РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 755 940 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9524 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 596 (+7) од,
- артилерійських систем – 21 064 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14),
- крилаті ракети ‒ 2859 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 3637 (+1) од.
Дані уточнюються.
- Президент України Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни.
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