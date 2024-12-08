Україна втратила 43 тис. військових за час повномасштабної війни, - Зеленський

Про це він написав у соцмережах за підсумками зустрічі із президентами Франції та США Емманюелем Макроном і Дональдом Трампом.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", - заявив Зеленський.

Він додав, що одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України - це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий.

За словами Зеленського, від вересня 2024 року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 в України. Так, загальні втрати російських військових перевищили 750 тисяч, з них 198 тисяч убиті.

Крім того, президент розповів, що наразі у російському полоні перебувають тисячі українських військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014 року.

"За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей", - написав Зеленський.

Також за його словами, зараз на окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей. Водночас росіяни самі говорять, що депортували з української землі сотні тисяч дітей. Президент зазначив, що Росія розпорошує їх по своїй території, тож повертати їх – найскладніше.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію", — підкреслив глава держави.