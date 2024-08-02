Сили ППО за добу збили 11 дронів на сході та півдні України
Протягом минулої та поточної доби українські сили протиповітряної оборони ліквідували щонайменше 11 дронів різних видів на південному та східному напрямках
Про це повідомляють Повітряні сили.
"За минулу та поточну добу на південному та східному напрямках протиповітряною обороною збито 11 БПЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, сили ППО на південному напрямку знищили один ударний безпілотник типу "шахед", 2 БПЛА типу Supercam та 3 дрони типу "Ланцет".
Натомість на східному напрямку українські сили ліквідували один розвідувальний безпілотник типу "Орлан-10" та чотири БПЛА невстановленого типу.
- Протягом минулої доби російська окупантська армія на війні в Україні втратила щонайменше 1100 військових. Українські сили ліквідували 42 артсистеми та 37 БПЛА.
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