РФ за добу війни в Україні втратила 1100 військових, 42 артсистеми й 37 дронів
Протягом минулої доби російська окупантська армія на війні в Україні втратила щонайменше 1100 військових. Українські сили ліквідували 42 артсистеми та 37 БПЛА
Про це 2 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8402 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 211 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 161 (+42) од,
- РСЗВ – 1134 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37),
- крилатих ракет ‒ 2407 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2719 (+6).
Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському і Торецькому напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе