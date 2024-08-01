На Покровському і Торецькому напрямках тривають активні бойові дії: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Харківському напрямку за добу відбулося дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до українських позицій в районі Андріївки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки і Піщаного. Загалом на напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. У райони Новоосинового і Петропавлівки окупанти скинули по авіабомбі.

На Лиманському напрямку агресор збільшив кількість атак до трьох. Відбулися бойові дії поблизу Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку ворог двічі невдало намагався прорвати українську оборону в районі Виїмки. Неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського боєзіткнення ще тривають у п’яти локаціях. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаку окупантів біля Часового Яру. В районах Кліщіївки, Іванівського та Андріївки ворог зазнав втрат та відійшов.

На Торецькому напрямку відбулося 12 штурмів у районах Північного та Нью-Йорка, де противник і зараз атакує. Також окупанти отримали відсіч біля Залізного і Торецька. Торецьк і Диліївку вісім разів бомбардували КАБами. Окрім того, по Диліївці загарбники тричі били з озброєння армійської авіації.

На Покровському напрямку наразі зберігається найбільша активність ворога. За сьогодні тут 36 разів розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі ще тривають бої у дев’яти локаціях в районах Новоолександрівки, Іванівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Желанного і Яснобродівки. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Іванівці, Новотроїцькому, Гродівці та Тимофіївці. Окрім того, терористи завдали чотирьох авіаударів НАРами у бік Олександрополя.

На Курахівському напрямку тривають бої. Поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки відбито чотири штурми - ворог зазнав втрат.

На Времівському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив. Натомість ворожа авіація завдала сім ударів біля Богоявленки, Новодонецького і Нескучного.

На Оріхівському напрямку відбулось два безуспішних для окупантів бойових зіткнення в районі Малої Токмачки. А близько півсотні некерованих авіаракет противник випустив у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито один штурм на лівобережжі Дніпра.