Ворог кидає у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи: Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті

Про це він повідомив у Telegram.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ. На Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції. Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має", - написав Сирський.

Він зауважив, що жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін.

"Противник продовжує штурмувати наші позиції в районі Нью-Йорка, Південного, Залізного. На Харківському напрямку - в районі Глибокого, Вовчанська також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати. По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватися кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулося", - зазначає головком.

Він також розповів, що силами Нацполіції, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку проводяться контрдиверсійні дії. Наразі їхні підрозділи виявляють та знешкоджують диверсійні групи ворога в районах міської забудови на Торецькому напрямку.

"Основні завдання моєї роботи в бригадах полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, вирішенні проблемних питань забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА, засобами РЕБ та наданні допомоги командирам в організації бойових дій. Зустрівся з командирами підрозділів бригад, спільно обговорили шляхи підвищення стійкості оборони", - додав Сирський.

Фото: t.me/osirskiy