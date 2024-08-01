РФ окупувала Тимофіївку та просунулася біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Російський ворог не полишає спроб штурмувати позиції Сил оборони на Донеччині. Так, окупанти захопили селище Тимофіївка Донецької області.

Крім цього, за даними аналітиків, ворог просунувся біля 6 населених пунктів Донецької області, а саме Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.