РФ окупувала Тимофіївку та просунулася біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія захопила селище Тимофіївка Донецької області, а також просунулася біля 6 населених пунктів
Про це повідомляє DeepState.
Російський ворог не полишає спроб штурмувати позиції Сил оборони на Донеччині. Так, окупанти захопили селище Тимофіївка Донецької області.
Крім цього, за даними аналітиків, ворог просунувся біля 6 населених пунктів Донецької області, а саме Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.
- З початку доби середи, 31 липня, на фронті відбулось 117 бойових зіткнень. Російські терористи найбільше наступають на Покровському напрямку.
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