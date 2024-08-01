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Оновлено

Минулої доби на фронті відбулося 156 боєзіткнень, 55 - на Покровському напрямку

Влад Дідусь
1 серпня, 2024 четвер
09:00
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Протягом минулої доби 31 липня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Російські терористи найбільше тиснули на Покровському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Попівка Сумської області; Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне, Великий Бурлук, Вовчанськ, Підсереднє Харківської області; Лиман, Ямпіль, Макіївка, Часів Яр, Щербинівка, Дружба, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Миколаївка, Новогродівка, Желанне, Іванівка, Пантелеймонівка, Гродівка, Воздвиженка, Новожеланне, Мемрик, Олександропіль, Ганнівка, Трудове, Водяне, Веселий Гай, Єлизаветівка, Сторожове, Благодатне, Новодонецьке, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Лобкове Запорізької області; Новокам’янське, Степове, Червоний Яр Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п’ять пунктів управління, два засоби ППО, вузол зв’язку, три склади боєприпасів та ПММ, а також ще один важливий об'єкт окупантів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

На Торецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.

На Придніпровському напрямку шість ворожих штурмових дій на лівобережжі Дніпра не мали успіху.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.

  • За минулу добу вівторка, 30 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1060 російських окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки та зброї.
Теги:
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