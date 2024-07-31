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Крилата ракета, 9 танків і понад 1000 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
За минулу добу вівторка, 30 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1060 російських окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки і зброї
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 578 120 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8390 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 161 (+20) од,
- артилерійських систем – 16 086 (+30) од,
- РСЗВ – 1131 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 907 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2407 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).
Дані уточнюються.
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