Сили ППО збили 185 БПЛА та 32 ракети, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що саме застосувала РФ для атаки на Україну?

344 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Запуски здійснювались із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ (близько 200 – "шахеди").

12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Пуски були із Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ, а також із Криму.

8 крилатих ракет Іскандер-К. Район пусків – Міллєрово, РФ.

15 крилатих ракет Х-101. Пуски були із повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БПЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

"Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - додали в Повітряних силах.

Там також повідомили, що зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.