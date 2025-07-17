Сили ППО вночі збили 36 із 64 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 17 липня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 64 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба збили 36 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював запуски БПЛА із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (59 із них – "шахеди").
Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 23 БПЛА у 5 локаціях.
- Увечері середи, 16 липня, російська окупаційна армія запускала ударні безпілотники по території України. Уночі вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.
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