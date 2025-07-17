РФ атакувала Україну безпілотниками: у Дніпрі загинула людина, є постраждалі

Вибухи у Дніпрі

О 00:10 Суспільне написало про вибухи у Дніпрі та Самару. Згодом у Дніпрі вибухи пролунали повторно.

За 20 хвилин очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи в Дніпрі.

Вже зранку 17 липня Сергій Лисак розповів, що вночі Дніпро масовано атакували ворожі дрони.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", - повідомив очільник ОВА.

Також, за його інформацією, виникло одразу декілька пожеж, пошкоджено підприємства.

Наслідки ворожої атаки на Дніпровщині

Сергій Лисак повідомив, що пожежі стались і у Дніпровському районі.

"Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця", - додав він.

Також ворог атакував FPV-дронами Нікопольщину.

"Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда, - розповів Лисак.

Окрім цього, росіяни поцілили FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджено інфраструктуру.

Вибухи у Запорізькій області

О 02:07 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області.

Рух ворожих дронів

О 21:08 групи ударних ворожих БПЛА зафіксували на Сумщині, курс західний на Чернігівщину.

Станом на 21:38 ПС попередили Синельниківський район Дніпровщини про загрозу застосування ворогом ударних дронів. Згодом небезпека застосування ударних безпілотників поширилась на Павлоградський район Дніпропетровської області.

"Ворожі ударні БПЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний", - написали Повітряні сили о 22:24.

О 22:26 повідомлялося про ворожі БПЛА на південному сході Сумщини, які тримали західний курс.

Станом на 23:03 дрони зафіксували на Полтавщині у напрямку Полтави з північного сходу.

О 23:17 ударний безпілотник помітили на Харківщині, курс південно-західний у напрямку Дніпра.

ПС о 23:38 повідомили про ворожі БПЛА на сході Дніпровщини, курсом на Павлоград.

О 00:07 ворожі дрони зі сходу та півночі летіли на Дніпро.

О 00:11 існувала загроза використання БПЛА для Запорізької області.

О 01:05 безпілотники зі сходу наближалися до Дніпра.

Станом на 01:28 безпілотники фіксували:

у центральній частині Запорізької області, курс північний;

у південно-східній частині Дніпровщини, курс північно-західний;

в районі Дніпровського водосховища, курс західний.

О 01:48 дрони з півдня наближалися до Нікополя.

Станом на 01:52 БПЛА спостерігали:

в районі Синельникове (Дніпровщина), курс західний;

в районі Ізюма, курс південно-західний;

на межі Донецької та Харківської областей, курс західний.

О 02:28 дрони рухались на північному заході Дніпровщини, курсом на Кременчук, та у напрямку Запоріжжя з півночі.

О 03:08 БПЛА прямували на Дніпро з півночі.