РФ атакувала Україну безпілотниками: у Дніпрі загинула людина, є постраждалі
Увечері середи, 16 липня, російська окупаційна армія запускала ударні безпілотники по території України. Уночі вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області
Вибухи у Дніпрі
О 00:10 Суспільне написало про вибухи у Дніпрі та Самару. Згодом у Дніпрі вибухи пролунали повторно.
За 20 хвилин очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи в Дніпрі.
Вже зранку 17 липня Сергій Лисак розповів, що вночі Дніпро масовано атакували ворожі дрони.
"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома", - повідомив очільник ОВА.
Також, за його інформацією, виникло одразу декілька пожеж, пошкоджено підприємства.
Наслідки ворожої атаки на Дніпровщині
Сергій Лисак повідомив, що пожежі стались і у Дніпровському районі.
"Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська споруда і теплиця", - додав він.
Також ворог атакував FPV-дронами Нікопольщину.
"Постраждали 5 людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда, - розповів Лисак.
Окрім цього, росіяни поцілили FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджено інфраструктуру.
Вибухи у Запорізькій області
О 02:07 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області.
Рух ворожих дронів
О 21:08 групи ударних ворожих БПЛА зафіксували на Сумщині, курс західний на Чернігівщину.
Станом на 21:38 ПС попередили Синельниківський район Дніпровщини про загрозу застосування ворогом ударних дронів. Згодом небезпека застосування ударних безпілотників поширилась на Павлоградський район Дніпропетровської області.
"Ворожі ударні БПЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний", - написали Повітряні сили о 22:24.
О 22:26 повідомлялося про ворожі БПЛА на південному сході Сумщини, які тримали західний курс.
Станом на 23:03 дрони зафіксували на Полтавщині у напрямку Полтави з північного сходу.
О 23:17 ударний безпілотник помітили на Харківщині, курс південно-західний у напрямку Дніпра.
ПС о 23:38 повідомили про ворожі БПЛА на сході Дніпровщини, курсом на Павлоград.
О 00:07 ворожі дрони зі сходу та півночі летіли на Дніпро.
О 00:11 існувала загроза використання БПЛА для Запорізької області.
О 01:05 безпілотники зі сходу наближалися до Дніпра.
Станом на 01:28 безпілотники фіксували:
- у центральній частині Запорізької області, курс північний;
- у південно-східній частині Дніпровщини, курс північно-західний;
- в районі Дніпровського водосховища, курс західний.
О 01:48 дрони з півдня наближалися до Нікополя.
Станом на 01:52 БПЛА спостерігали:
- в районі Синельникове (Дніпровщина), курс західний;
- в районі Ізюма, курс південно-західний;
- на межі Донецької та Харківської областей, курс західний.
О 02:28 дрони рухались на північному заході Дніпровщини, курсом на Кременчук, та у напрямку Запоріжжя з півночі.
О 03:08 БПЛА прямували на Дніпро з півночі.
- Російська армія 16 липня атакувала дроном Нікополь, унаслідок чого загорілася вантажівка. Згодом окупанти повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати займання. Постраждали рятувальники та цивільні.
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