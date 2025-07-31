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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Сили ППО знешкодили 288 БПЛА та 3 ракети "Іскандер-К", якими РФ атакувала Україну

Катерина Ганжа
31 липня, 2025 четвер
09:55
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 317 засобів повітряного нападу. Оборонці українського неба збили 291 ціль противника

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Зазначається, що ворог запустив 309 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. 

Також росіяни запустили 8 крилатих ракетх "Іскандер-К" із Курської області.

Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  • 288 ударних БПЛА;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці", - йдеться у повідомленні. 

  • Увечері середи, 30 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України, а зранку 31 числа – ракети. У Києві сталися влучання в житлові будинки, є загиблі та постраждалі. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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