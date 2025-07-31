Сили ППО знешкодили 288 БПЛА та 3 ракети "Іскандер-К", якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив 309 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Також росіяни запустили 8 крилатих ракетх "Іскандер-К" із Курської області.

Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

288 ударних БПЛА;

3 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці", - йдеться у повідомленні.