Сили ППО знешкодили 36 з 45 безпілотників під час нічної атаки РФ
Українські оборонці неба у ніч на середу, 6 серпня, ліквідували 36 ворожих безпілотників: загалом для атаки України росіяни залучили 45 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
Вказано, що окупанти атакували Україну "шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Криму.
Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 відомо, що українська ППО збила або подавила 36 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході країни.
- Загалом було зафіксовано влучання 9 БПЛА на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих на 1 локації. Станом на ранок 6 серпня наслідки атаки фіксують, зокрема, у Харкові.
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