Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 18 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 75 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Оборонці українського неба знешкодили 48 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що противник здійснював запуски дронів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Понад 40 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.
Станом на 09:12 повідомлялося, що один ворожий безпілотник перебуває в повітрі.
"Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 6 локаціях", - додали в Повітряних силах.
- У середу, 17 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Полтавщині сталося влучання по автозаправній станції, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе