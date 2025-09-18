Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник здійснював запуски дронів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Понад 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - зазначили в Повітряних силах.

Станом на 09:12 повідомлялося, що один ворожий безпілотник перебуває в повітрі.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 6 локаціях", - додали в Повітряних силах.