РФ запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 17 вересня
У середу, 17 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 15:59 було оголошено про загрозу ударних БПЛА для Харкова та Харківського району.
О 16:21 повідомлялося про небезпеку дронів у Нікопольському районі.
Станом на 16:33 ударні БПЛА фіксували в Синельниківському та Новгород-Сіверському районах, а також у Запорізькій області та на Донеччині.
О 16:23 Повітряні сили попередили про рух БПЛА у напрямку Криворізького району.
"Ударні БПЛА із півдня Запорізької області, курсом на Дніпро", - написали ПС о 16:52.
О 16:58 було оголошено про загрозу ударних БПЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області.
Станом на 17:11 БПЛА фіксували:
- на Чернігівщині, в напрямку Сновська з північного сходу.
- На м.Дніпро, з південного та південно-західного напрямку.
- На межі Кіровоградщини і Дніпровщини в західному напрямку.
"БПЛА на Сумщині курсом на н.п.Конотоп", - написали Повітряні сили о 17:16.
О 17:30 ПС попередили про дрони, що рухалися на Суми зі сходу.
"Нові групи БПЛА на сході Харківщини західним курсом", - повідомили ПС о 17:36.
Новина доповнюватиметься…
