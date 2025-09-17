РФ запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 17 вересня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

О 15:59 було оголошено про загрозу ударних БПЛА для Харкова та Харківського району.

О 16:21 повідомлялося про небезпеку дронів у Нікопольському районі.

Станом на 16:33 ударні БПЛА фіксували в Синельниківському та Новгород-Сіверському районах, а також у Запорізькій області та на Донеччині.

О 16:23 Повітряні сили попередили про рух БПЛА у напрямку Криворізького району.

"Ударні БПЛА із півдня Запорізької області, курсом на Дніпро", - написали ПС о 16:52.

О 16:58 було оголошено про загрозу ударних БПЛА в Олександрійському районі Кіровоградської області.

Станом на 17:11 БПЛА фіксували:

на Чернігівщині, в напрямку Сновська з північного сходу.

На м.Дніпро, з південного та південно-західного напрямку.

На межі Кіровоградщини і Дніпровщини в західному напрямку.

"БПЛА на Сумщині курсом на н.п.Конотоп", - написали Повітряні сили о 17:16.

О 17:30 ПС попередили про дрони, що рухалися на Суми зі сходу.

"Нові групи БПЛА на сході Харківщини західним курсом", - повідомили ПС о 17:36.

