Сирський: У серпні українські БПЛА уразили понад 60 тис. цілей

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань розвитку Сил безпілотних систем.

"Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також – ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - наголосив Олександр Сирський.

Доповідь розвідки

Як доповіли представники розвідки, противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - акцентував головком.

Він додав, що протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей.

"Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили", - уточнив Сирський.

"Лінія дронів" – один із пріоритетних напрямків

Головнокомандувач ЗСУ відмітив, що проєкт "Лінія дронів" є одним із пріоритетних напрямків.

"Активно розширюємо структури, формуємо нові підрозділи, здійснюємо інтенсивну підготовку екіпажів. Продовжуємо посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики", - зазначив він.

Deep Strike

"Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал Російської Федерації. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію РФ пальним, дронами та ракетами", - наголосив головком.

РЕБ

За словами Сирського, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БПЛА. Це вимагає посилення українських підрозділів радіоелектронної боротьби.

"Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами", - відмітив головком.

Він додав, що під час наради особливу увагу було приділено аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації.

"Аналітика використання БПЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника", - резюмував Сирський.