У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем.

"Левова частка уражень – за рахунок FPV-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає", - зазначив головком.

Він додав, що головним пріоритетом є знищення особового складу противника.

"У липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупантів. Лідери в цій бойовій роботі – "Птахи Мадяра", підрозділ ДПСУ "Фенікс", "Ахіллес", - зауважив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ акцентував, що формування підрозділів роботизованих наземних комплексів – це черговий крок у розвитку спроможностей Сил безпілотних систем. За його словами, в цьому напрямку буде йти робота над розвитком як логістичної, так і бойової складової.

"Також заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike (дальністю 50-120 км) та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються. Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової Збройних Сил", - резюмував Олександр Сирський.