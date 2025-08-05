Росіяни щомісяця збільшують своє угруповання на 9 тис. осіб і планують до кінця року сформувати 10 нових дивізій, - Сирський

Про це він розповів під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил у липні.

За словами головкома, цей місяць був дуже напружений для українських військових, адже на сході російські окупанти намагалися наступати практично по всій лінії бойового зіткнення.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів", застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи. Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що у відповідь на активізацію Росією обстрілів тилової інфраструктури України, мирних міст, вбивств цивільних українців, посилюється протиповітряна оборона та масштабується напрямок дронів-перехоплювачів повітряних цілей.

За словами Сирського, у липні є помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Крім того, безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК росіян, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам.

Також завдяки удосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль спостерігається стала динаміка суттєвого зростання ефективності знищення противника та, як наслідок, посилюється безпосередня підтримку піхоти на полі бою.

Головнокомандувач розповів, що загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

"Попри це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - підкреслив генерал.



Він додав, що у війську продовжується корпусна реформа, а більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.

"Під час наради також проаналізували стан справ за напрямками підготовки військ, логістики та ремонту військової техніки, фортифікації, правопорядку в Збройних Силах. Окремо звернув увагу на виконання всіх необхідних заходів для посилення безпеки особового складу у навчальних центрах та на полігонах. Розуміємо стан справ, знаємо що робити!", - підсумував головком.