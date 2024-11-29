Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав частини і підрозділи на Донеччині, зокрема, на Покровському та Курахівському напрямках, та поспілкувався з їхніми командирами
Про це він написав у телеграм.
За його словами, головною метою візиту було особисте спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій, розв'язування проблемних питань та надання всебічної допомоги.
Головком звітував, що за результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою
"Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків. Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - наголосив Сирський.
- Протягом минулої доби, 28 листопада, на російсько-українському фронті було зафіксовано 207 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 61 атаку ворога.
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