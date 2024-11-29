Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках

Про це він написав у телеграм.

За його словами, головною метою візиту було особисте спілкування з командирами, які безпосередньо ведуть бій, розв'язування проблемних питань та надання всебічної допомоги.

Головком звітував, що за результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою

"Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків. Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - наголосив Сирський.