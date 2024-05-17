Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У командуванні наголосили, що Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини.

Ворожі обстріли України

З початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. Російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Усі ворожі "Шахеди" збито у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха -М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Нашими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку триває шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке- Уманське.

На Курахівському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону наших військ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання-Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері - Кринки. В ході боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено, дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, йдеться у повідомленні.