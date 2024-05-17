Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій, - Генштаб

Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій, - Генштаб

17 травня, 2024 п'ятниця
11:45
Війна з Росією Снайпер ЗСУ
Зміст

З початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. ЗСУ намагаються не допустити просування ворога в глибину української території

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У командуванні наголосили, що Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини. 

Ворожі обстріли України

З початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. Російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Усі ворожі "Шахеди" збито у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. 
Ситуація в населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха -М’ясожарівка. Ситуація контрольована. Нашими військами ведуться штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку триває шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке- Уманське. 

На Курахівському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону наших військ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання-Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері - Кринки. В ході боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено, дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони, йдеться у повідомленні.

  • Протягом минулої доби українці бійці ліквідували щонайменше 1410 російських окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та два літаки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Читайте також:
Франція
16 травня, 2024 четвер
Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії
Зоя Казанжи
Автор Зоя Казанжи
14 травня, 2024 вiвторок
Бої під Харковом. Влада бреше. Фортифікації не збудовані
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
15 травня, 2024 середа
Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.32
    Купівля 39.32
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
11:56
Ексклюзив
Полковник ЗСУ розповів, з якою метою Путін відкрив Харківський фронт
11:48
Кадр з фільму "Насіння священного інжиру"
Напередодні показу в Каннах зʼявилися деталі сюжету фільму режисера Расулофа, за який в Ірані його засудили до 8 років
11:24
Twitter
Twitter офіційно змінив домен на x.com
11:11
Огляд
міжнародний огляд
Чому росіяни так легко просунулися на Харківщині й чи очікувати відправки інструкторів НАТО в Україну. Акценти світових ЗМІ 17 травня
11:00
Електроенергія
Значний дефіцит, у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі станом на 17 травня
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Два літаки МіГ-31, Су-27 і МіГ-29: Згурець розповів про уражені в Бельбеку об'єкти РФ
10:46
Володимир Зеленський
"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, аби Росія не програла", - Зеленський про позицію союзників щодо війни
10:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 травня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:40
Діана Оліфірова
Українська операторка Діана Оліфірова зняла два епізоди нового сезону "Бріджертонів" для Netflix
10:29
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів, на скільки РФ просунулася на Харківщині
10:19
Передавав РФ координати ППО Харкова: СБУ затримала жителя області
10:09
електроенергія
Увечері можуть бути відключення: у ДТЕК розповіли, які регіони залишаться без світла
10:08
OPINION
Валерій Пекар
Будьмо суб'єктом, а не об'єктом
10:06
Залізниця
На Одещині працівниця залізниці знешкодила підпал, ймовірно, запобігши диверсії
09:56
Роберт Фіцо
"Між життям і смертю": Орбан про стан Фіцо
09:54
на фото: Олександр Положинський
"За себе не соромно": екслідер "Тартака" Положинський відзначив 2 роки в ЗСУ
09:50
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
"Немає сенсу": президент Бразилії Лула да Сілва не поїде на Саміт миру по Україні
09:45
ЦНАП
"До системи підключені": у департаменті адмінпослуг Києва запевнили, що військовозобов'язані зможуть оновити дані в ЦНАПах
09:33
винищувачі JAS 39 Gripen
У першому кварталі року винищувачі НАТО вилітали на перехоплення літаків РФ над Балтією на 20-25% частіше
09:28
Ексклюзив
знищені окупанти
Завдання штурмовиків РФ - виявити вогневі точки ЗСУ та загинути, - "Легіон Свободи" про Роботине
09:20
замах на Фіцо
"Фіксуємо погрози іншим урядовцям": дані слідства щодо замаху на Фіцо заборонили розголошувати
09:11
Український національний павільйон Каннського кінофестилю
Два українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі
09:06
єврейська громада україни
Мито у 100%: Ізраїль припинив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною
08:47
Ігор Коломойський, суд
Коломойський програв суд у справі про договори поруки за кредитами ПриватБанку
08:45
Оновлено
шахед
Нічна атака РФ: у Харкові два влучання, у Полтаві пролунали вибухи
08:37
Пентагон
Україна може використовувати зброю від США лише у межах своєї території, - Пентагон
08:20
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
РФ вивела у Чорне мора один корабель: чи є він ракетоносієм
08:19
Ексклюзив
Карта. Роботине_1505
Українські військові утримують Роботине, за село тривають постійні бої, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
08:06
OPINION
Зоя Казанжи
Може, варто звернутися до інших країн про допомогу військовими?
08:04
Оновлено
новини Львівщини
У Краснодарському краї РФ атаковано порт та НПЗ: російська ППО нібито збила 44 дрони
08:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
У Криму дрони влучили у підстанцію: РФ каже про збиття 51 БПЛА
07:46
Бєлгород
На Білгородщині заявили про нібито атаку дроном і загиблих
07:39
втрати ворога
Гелікоптер, два літаки та 1410 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:31
сили ППО
Українська ППО вночі знищила усі 20 "шахедів"
07:18
У Києві демонтували "храм-МАФ" УПЦ МП
У Києві вночі демонтували "храм-МАФ" УПЦ МП, який був незаконно зведений у буферній зоні ЮНЕСКО
06:55
ядерна зброя росії
Штати в ОБСЄ: Не бачимо ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї проти України
06:48
Держдепартамент США
Нова військова допомога США призведе до реальних змін на фронті в Україні, - Держдеп
06:37
безпілотник, дрон
Розвідувальні дрони РФ можуть залітати у глибокий тил ЗСУ: ISW назвав основні потреби України
03:39
Вовчанськ
Росія використовує жителів Вовчанська у своїй пропаганді
02:47
Михайло Мудрик, збірна України
Мудрик відповів, чи зможе після травми зіграти на Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV