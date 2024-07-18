Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ворог знову концентрується на Запорізькій області
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Дивні рухи відбуваються у росіян. Якщо враховувати тенденцію останнього тижня, то бачимо, що ворог знову концентрується на Запорізькій області. Причому цього разу можна сказати, що вони стягують війська з різних регіонів, і з Новоазовська та Донецька. Вони рухаються у бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка-Пологи, Токмак. Тобто ближче до лінії фронту", - зауважив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, складається враження, що такі кроки росіян спрямовані на накопичення певної кількості резервів для початку нової хвилі наступу на Запорізьку область.
"Одночасно з цим бачимо, як вони знімають резерви та підрозділи, які розмістили на доукомплектування та підготовку вздовж узбережжя Азовського моря. Це Маріупольсько-Бердянська агломерація, Приморськ, Кирилівка. Звідти вони знімають та перекидають резерви на північ Донеччини, де зараз спостерігаються найбільш запеклі бої", - наголосив Андрющенко.
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