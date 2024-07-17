На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Лиманському напрямку спостерігаємо активність росіян. Ворог не припиняє спроб захопити Терни, проводячи невеличкі штурми кожен день. Два дні тому одна з таких груп була в повному складі захоплена в полон. Точніше, шляхом перерізання логістики та продовольства БК, група з 6 росіян була вимушена здатися в полон. У цій групі зеків не було, це були контрактники, і мобілізовані. Тобто усі з бойовим досвідом", - наголосив Сидоренко.

За інформацією Генштабу, за добу 16 липня на фронту найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас росіяни активізувалися на Курахівському напрямку.

Головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБр Рустам (Легіон) зазначив, що у росіян на Покровському напрямку броньована техніка або закінчилася, або її перенаправляють на інший напрямок.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація загострюється в районі населеного пункту Урожайне.









































