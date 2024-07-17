Урожайне перейшло під контроль ворога, - DeepState про ситуацію на Донеччині
Співзасновник DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація загострюється в районі населеного пункту Урожайне
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На мапі DeepState є позначення, що населений пункт Урожайне перейшов під контроль ворога. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви. Відповідно, ворог може продовжити просування, якщо складеться сприятлива ситуація. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб цього не сталося", - наголосив Погорілий.
За словами співзасновника DeepState, Сили оборони України намагаються стримати ворожий тиск та не дати ворогу закріпитися й підтягнути резерви.
"Сподіваюся, що українські оборонці витримають цей натиск. Але треба дивитися по ситуації тому, що вона складна й загострюється ", - зауважив Погорілий.
- За інформацією Генштабу, за добу 16 липня на фронту найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас росіяни активізувалися на Курахівському напрямку.
- Головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБр Рустам (Легіон) зазначив, що у росіян на Покровському напрямку броньована техніка або закінчилася, або її перенаправляють на інший напрямок.
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