Урожайне перейшло під контроль ворога, - DeepState про ситуацію на Донеччині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На мапі DeepState є позначення, що населений пункт Урожайне перейшов під контроль ворога. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви. Відповідно, ворог може продовжити просування, якщо складеться сприятлива ситуація. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб цього не сталося", - наголосив Погорілий.

За словами співзасновника DeepState, Сили оборони України намагаються стримати ворожий тиск та не дати ворогу закріпитися й підтягнути резерви.

"Сподіваюся, що українські оборонці витримають цей натиск. Але треба дивитися по ситуації тому, що вона складна й загострюється ", - зауважив Погорілий.