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Головна Війна з Росією На Покровському напрямку призупинилися ворожі м'ясні штурми, - головний сержант батальйону БПЛА 47-ї ОМБр
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На Покровському напрямку призупинилися ворожі м'ясні штурми, - головний сержант батальйону БПЛА 47-ї ОМБр

17 липня, 2024 середа
09:53
Війна з Росією

Головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБр Рустам (Легіон) зазначив, що у росіян на Покровському напрямку броньована техніка або закінчилася, або її перенаправляють на інший напрямок

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Погодні умови майже не впливають на хід бойових дій. Ворог намагається просуватися й іноді йому це вдається, але з величезними втратами. Незалежно від того, наскільки сильний вітер, чи йде дощ, чи спека. У травні росіяни масово намагалися заходити броньованою технікою. Тоді наш підрозділ на вузенькому нашому напрямку знищив понад 60 одиниць броньованої техніки. Після цього броньованої техніки майже немає – це може бути до п'яти одиниць на тиждень, що на нашому напрямку незначно. Це спостерігається за останній місяць", - зауважив Рустам. 

За словами головного сержанта батальйону безпілотних систем 47 ОМБр, на Покровському напрямку броньована техніка у росіян або закінчилася, або її перенаправляють на інший напрямок.

"Ворог почав застосовувати більше м'ясних штурмів. Однак за останні два дні, навіть м'ясні штурми трохи призупинилися. Лише зрідка ми зустрічаємо невеликі групи, які намагаються прорватися, але вони зазвичай знищуються", - наголосив Рустам.

  • За інформацією Генштабу, за добу 16 липня на фронту найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас росіяни активізувалися на Курахівському напрямку
Теги:
Новини
зброя
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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