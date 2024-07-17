Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень: ворог найактивніший на трьох напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Харківському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. Окупанти завдали уже шість авіаударів керованими авіабомбами. Кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля ворог сконцентрував у районах Глибокого та Вовчанська. Атакували невеликими групами, до мотострілецького відділення. Наразі точиться один бій неподалік Глибокого, всі інші ворожі атаки зупинено.

На Куп’янському напрямку збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів. Вісім разів противник атакував позиції наших підрозділів. Зокрема неподалік Синьківки, Андріївки та Стельмахівки. Біля останньої ще тривають бої у двох локаціях. Терористи вдарили з озброєння армійської авіації некерованими ракетами по Синьківці.

На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано шість штурмових дій ворога, половину з яких успішно відбито нашими захисниками. Поблизу Торського та Макіївки тривають боєзіткнення.

На Сіверському напрямку агресор продовжує намагання покращити тактичне положення неподалік Спірного, Виїмки, Федорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень за сьогодні зросла до п’яти. Дві атаки наші воїни відбили, три - ще поки тривають. Керовану авіабомбу окупанти скинули у район Добропілля.

На Краматорському напрямку росіяни штурмують Часів Яр за підтримки авіації - застосували по місту три КАБи. Ще два штурми, біля Андріївки та Новомаркового, відбито.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до 17. Зосередження зусиль ворога відзначається у бік Північного та Нью-Йорка. Наразі точаться бої. Окупанти бомбардували Торецьк та Північне - завдали три авіаудари.

На Покровському напрямку наразі зафіксовано 21 боєзіткнення. Чотири з них ще тривають неподалік Новоолександрівки та Карлівки. Райони Олександрополя та Уманського окупанти п’ять разів обстріляли некерованими авіаційними ракетами.

На Курахівському напрямку продовжуються бої у двох локаціях поблизу Красногорівки. Окрім того, ворог атакував у районах Георгіївки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, за сьогодні на напрямку зафіксовано 12 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку ворог двічі проводив штурми біля Костянтинівки. Також бив шістьма КАБами по Катеринівці, а некерованими авіаракетами - двічі по району Урожайного.

На Оріхівському напрямку наразі противник активізувався - провів вісім атак у районах Новодарівки, Малої Токмачки та Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько ста некерованих авіаракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку, на наших плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти двічі безуспішно намагалися потіснити українських воїнів з їх позицій.