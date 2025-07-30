"Складається враження, що Київ мовчки сприяв": діяч Гай-Нижник про виступ очільниці ради федерації РФ Матвієнко на конференції у Женеві

Про це в ефірі Еспресо заявив доктор історичних наук, громадсько-політичний діяч Павло Гай-Нижник.

"Я хочу також нагадати, що приїхала вона не одна. Їх приїхало 13 осіб, в тому числі великий імперіаліст і фашист Толстой, в тому числі Слуцький, який був членом делегації РФ на перемовинах у Стамбулі і загалом їх було 13 осіб. Я також мушу сказати, що Швейцарія погодилась на ці санкції, а також європейські країни і питання в тому, що їх пропустили", - сказав він.

На його думку, найбільше питання стоїть до України.

"Давайте відслідкуємо офіційні сайти, повідомлення, сторінки посольства Швейцарії в Україні. Нуль. Нуль до приїзду, нуль після приїзду до сьогоднішнього ранку. Сторінка міністра закордонних справ Сибіги. Екскурсії послам, показування документів в архіві. Нуль", - додав Гай-Нижник.

Діяч наголосив, що лише на другий день після того, що сталося, з'явилася квола реакція - одна заява - офіційна заява від речника МЗС.

"Отже, такі форуми плануються заздалегідь. Ті, хто мають на них перебувати, вони узгоджуються заздалегідь. Жодної реакції з українського боку не було, ні Офіс президента, який насправді керує зовнішньою політикою, ні Міністерство закордонних справ, яке мало б формально, ні посольство, ні посольство в тій самій же Італії. Я більше скажу, те, що наші з Банкової стільки рекламували про співпрацю з закордонними українцями. 8 млн в Європі майже українців, можна було б діяти через м'яку силу, а там, здається, вийшло у Швейцарії на площу лише п'ять осіб, які самі вирішили це зробити", - сказав він.

Гай-Нижник зауважив, не те, що не було офіційних заходів протидії, не було навіть спрямовано громадські організації, не було навіть зосереджено українську діаспору і еміграцію.

"Я нагадаю, Швейцарія, там під боком Франція, через гірочку перейти, і там вже Німеччина, і так само Італія. Тобто за бажання всі ці дії, тобто превентивні дії, а також по ходу цього всього можна було б організувати. Крім того, не було ніяких заяв у пресі. Не було заяв у пресі і через ЗМІ та інтернет щодо засудження, не було ніяких протестів до Італії з приводу цього. Складається враження, що офіційний Київ сприяв мовчки тому, що відбулося. І це може, і це мусить нас навести на деякі роздуми", - підсумував діяч.