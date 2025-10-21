Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони

Про це він написав на сторінці у facebook.

Як зазначив Павло Паліса, спочатку участь у програмі "Контракт 18-24" брали лише окремі бригади, згодом ініціативу розширили, а нині ухвалено рішення залучити до неї всі бойові підрозділи Сил оборони України.

"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", - додав він.