Головна Війна з Росією Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони

Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони

Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
20:41
У вівторок, 21 жовтня, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що службу за контрактом "18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони

Про це він написав на сторінці у facebook.

Як зазначив Павло Паліса, спочатку участь у програмі "Контракт 18-24" брали лише окремі бригади, згодом ініціативу розширили, а нині ухвалено рішення залучити до неї всі бойові підрозділи Сил оборони України.

"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", - додав він.

  • 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вперше в межах програми "18-24" дівчата підписали контракт і стали операторами безпілотників у складі 92-ї окремої штурмової бригади.
Новини
Суспільство
Україна
мобілізація
Сили оборони України
