"США дозволили Україні бити HIMARS по Росії": росЗМІ запустили новий фейк
Російська пропаганда просуває фейкову інформацію, нібито Сполучені Штати дозволили Україні атакувати територію Росії з HIMARS
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Штати дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по РФ", - таку інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.
Насправді Брінк не робила такої заяви. Цей фейк вигадали журналісти зі "Страна.ua", які самі ж згодом опублікували спростування.
"Для створення фейку використали цитату посла за червень 2022 року - тоді США надали Україні пакет військової допомоги, який включав і боєприпаси для HIMARS: "Це допоможе українським силам точніше цілитися, а також мати велику дальність. На яку саме дальність - визначатимуть українські сили", - написали у Центрі стратегічних інформацій.
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