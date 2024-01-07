"США дозволили Україні бити HIMARS по Росії": росЗМІ запустили новий фейк

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Штати дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по РФ", - таку інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.

Насправді Брінк не робила такої заяви. Цей фейк вигадали журналісти зі "Страна.ua", які самі ж згодом опублікували спростування.

"Для створення фейку використали цитату посла за червень 2022 року - тоді США надали Україні пакет військової допомоги, який включав і боєприпаси для HIMARS: "Це допоможе українським силам точніше цілитися, а також мати велику дальність. На яку саме дальність - визначатимуть українські сили", - написали у Центрі стратегічних інформацій.