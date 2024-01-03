МЗС Франції не засудило обстріл Бєлгорода. Медведєв накинувся на французів

Про це пише видання RFI.

"Є держава-агресор, Росія, яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по найважливіших об'єктах громадянської інфраструктури порушуючи міжнародне гуманітарне право, і держава, яка зазнає агресії, Україна, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві МЗС Франції.

Дипломати також наголосили, що РФ має можливість зупинити війну і вивести усі свої війська з міжнародно визнаної території України.

Водночас заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв накинувся на французів.

"Ми ніколи не любили французів. Типу "лягушатники", воювали з нами. І взагалі ці… "п-ри" (не піонери типу). І зараз переконалися у цьому. Мерзота. Виблядки. Виродки", - написав Медведєв.