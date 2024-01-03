МЗС Франції не засудило обстріл Бєлгорода. Медведєв накинувся на французів
У середу, 2 січня, стало відомо, що МЗС Франції не засуджує обстріл російського Бєлгорода, де загинули 25 осіб
Про це пише видання RFI.
"Є держава-агресор, Росія, яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по найважливіших об'єктах громадянської інфраструктури порушуючи міжнародне гуманітарне право, і держава, яка зазнає агресії, Україна, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві МЗС Франції.
Дипломати також наголосили, що РФ має можливість зупинити війну і вивести усі свої війська з міжнародно визнаної території України.
Водночас заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв накинувся на французів.
"Ми ніколи не любили французів. Типу "лягушатники", воювали з нами. І взагалі ці… "п-ри" (не піонери типу). І зараз переконалися у цьому. Мерзота. Виблядки. Виродки", - написав Медведєв.
- Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 25 осіб, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
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