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США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $375 млн

Олена Будько
26 вересня, 2024 четвер
00:51
Війна з Росією США Україна

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні

Зміст

Про це повідомило міністерство оборони США.

"Сьогодні міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією", – зазначено в повідомленні. 

Пакет, вміст якого оцінюється у 375 мільйонів доларів США, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Він включає боєприпаси класу "повітря – земля", боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

До пакета увійшли: 

  • боєприпаси класу "повітря – земля"
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS)
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм
  • Ракети TOW
  • протитанкові системи Javelin і AT-4
  • бронетранспортери
  • броньовані машини із захистом від мін і засідок (MRAP)
  • легкі тактичні автомобілі
  • броньовані мостові системи
  • стрілецька зброя
  • патрульні катери
  • підривне обладнання та боєприпаси
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх повідомляла, що адміністрація президента США працює над перенесенням фінансування залишків допомоги Україні після завершення нинішнього фінансового року, аби поставити весь обсяг до кінця каденції Джо Байдена

Теги:
Світ
Україна
Пентагон
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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