Адміністрація Байдена працює над "планом Б" щодо продовження допомоги Україні, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Такий план може дозволити продовження поставок зброї для Києва без дій американського конгресу.

У матеріалі нагадують: повноваження щодо пакета допомоги Україні, ухваленого у квітні цього року, дозволяють Пентагону використовувати власні запаси для допомоги Києву.

Потім кошти витрачають, аби замінити обладнання в арсеналах Штатів, однак такі повноваження втрачають свою чинність з 1 жовтня.

"Новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації Байдена оголосити, що вона використовує допомогу, що залишилася, найближчими місяцями дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Проте за цим методом США не зможуть вводити нові типи обладнання, які не були в попередніх поставках", - пояснює видання.

Водночас представник міністерства оборони Сполучених Штатів, підполковник Чарлі Дітц зауважив: якщо такий план реалізують вчасно, "поставки можуть вийти за межі (фінансового року, - ред.) без проблем".