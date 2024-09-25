Адміністрація Байдена працює над "планом Б" щодо продовження допомоги Україні, - Politico
Білий дім працює над "планом Б", який би розширив повноваження стосовно надання Україні військової допомоги на $5,9 млрд до завершення фінансового року наприкінці вересня
Про це повідомляє Politico.
Такий план може дозволити продовження поставок зброї для Києва без дій американського конгресу.
У матеріалі нагадують: повноваження щодо пакета допомоги Україні, ухваленого у квітні цього року, дозволяють Пентагону використовувати власні запаси для допомоги Києву.
Потім кошти витрачають, аби замінити обладнання в арсеналах Штатів, однак такі повноваження втрачають свою чинність з 1 жовтня.
"Новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації Байдена оголосити, що вона використовує допомогу, що залишилася, найближчими місяцями дозволить Пентагону продовжувати постачати зброю Києву. Проте за цим методом США не зможуть вводити нові типи обладнання, які не були в попередніх поставках", - пояснює видання.
Водночас представник міністерства оборони Сполучених Штатів, підполковник Чарлі Дітц зауважив: якщо такий план реалізують вчасно, "поставки можуть вийти за межі (фінансового року, - ред.) без проблем".
- 14 вересня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зберегти близько $6 млрд для України після закінчення фіскального року 30 вересня.
- Водночас наступного дня радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня.
- 20 вересня стало відомо, що міноборони США працює з конгресом, щоб продовжити термін президентських повноважень для виділення залишкових коштів допомоги Україні після того, як завершиться фінансовий рік наприкінці вересня.
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