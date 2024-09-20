У Пентагоні запевнили, що повністю використають $5,8 млрд залишків допомоги Україні
Міноборони США працює з конгресом, щоб продовжити термін президентських повноважень для виділення залишкових коштів допомоги Україні після того, як завершиться фінансовий рік наприкінці вересня
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – ред.)", - підтвердила вона.
Сінгх розповіла, що залишилось $5,8 млрд невикористаної допомоги для України.
За її словами, адміністрація працює з конгресом, аби продовжити дію цих повноважень після завершення фінансового року, та запевнила: уряд США має намір "використати кожен долар і кожен цент".
Заступниця речника Пентагону пояснила, наразі оборонне відомство не може надавати військову допомогу, тому що не має чим відновити запаси, потрібні для підтримання рівня боєготовності Штатів. Водночас Сінгх наголосила, у конгресі зберігається двопартійна згода щодо підтримки України.
- 14 вересня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до конгресу з проханням продовжити дію президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA) до 2025 року, щоб зберегти близько $6 млрд для України після закінчення фіскального року 30 вересня.
- Водночас наступного дня радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня.
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