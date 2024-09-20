У Пентагоні запевнили, що повністю використають $5,8 млрд залишків допомоги Україні

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – ред.)", - підтвердила вона.

Сінгх розповіла, що залишилось $5,8 млрд невикористаної допомоги для України.

За її словами, адміністрація працює з конгресом, аби продовжити дію цих повноважень після завершення фінансового року, та запевнила: уряд США має намір "використати кожен долар і кожен цент".

Заступниця речника Пентагону пояснила, наразі оборонне відомство не може надавати військову допомогу, тому що не має чим відновити запаси, потрібні для підтримання рівня боєготовності Штатів. Водночас Сінгх наголосила, у конгресі зберігається двопартійна згода щодо підтримки України.