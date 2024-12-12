Клуб УПЛ звільнив іноземця з посади головного тренера

Про це ЛНЗ написав у telegram .

У черкаському клубі повідомили, що завершили співпрацю з Андресом Карраско. Разом з головним тренером команду залишив його асистент Едгар Морагас.

ЛНЗ на матч 17-го туру чемпіонату України проти "Олександрії" виведе Андрій Дикань, який працював у клубі з голкіперами.

46-річний Карраско очолив ЛНЗ влітку, його контракт був розраховний на 2 роки. Під керівництвом іспанця черкасці програли 4 останні матчі поспіль. Після 16 турів вони мають 18 очок та посідають в турнірній таблиці 10-те місце.