Одночасні дії демократій значно послаблять тоталітарні режими, влада України має вжити дій для об'єднання партнерів, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Нам слід подивитись на світ і на своє місце в цьому світі. Розуміння того, хто ми є і що ми цьому світу привносимо та яку роль Україна може в ньому відіграти. І саме від цього вже відштовхуватись, коли ми говоримо що нам потрібно і як відпрацьовувати цю тактику", - вважає Безсмертний.

За словами Безсмертного, одночасні дії проти режимів значно послабили б позиції тоталітарних режимів по всьому світу. Він зауважив, що наступ опозиції в Сирії це довів.

"Давайте просто уявимо ситуацію. Розпочинається бліцкригом наступ опозиції в Сирії, розпочинаються певні дії в Іраку, проти Хезболли, ХАМАСу та хуситів починає діяти Ізраїль, а Збройні сили України наступають на російську окупаційну армію. Ви може тільки уявити в яку ситуацію потрапляють Іран, Росія і т.д!? Тим більше, якщо на одній із цих ділянок досягається успіх. Адже очевидно, що вся ця група на сьогодні, ось ця вісь зла, є обʼєднаною. Їх тільки спробували притиснути в Сирії, як вони вже завили. Вони зрозуміли, що не здатні утримувати всі ці напрямки. Чому Путін так швидко запросив Асада до Росії? Він зрозумів, що якщо він кине війська до Сирії, то матиме величезну дирку на фронті в Україні", - додав він.

Дипломат закликав українську владу почати мислити глобальніше. Насамперед потрібні дії, які обʼєднають тих, хто буде боротись проти тоталітарних режимів.

"Якщо ми все це розуміємо і говоримо партнерам, що потрібно піднажати, що створити ситуацію, коли вони самі благатимуть про переговори. Я закликаю наше військово-політичне керівництво піднятись трішки над ситуацією і почніть мислити більш глобально й континентально. Власне для цього вас і обирали. Бо не можна дивитись з колодязя в колодязь. Підніміть голову і подивіться на небо, там відбуваються великі події. Ці події ігнорувати не можна. До речі, на моє переконання, План перемоги Зеленського не випадково зʼявився тоді, коли зʼявився. Інша справа як повели себе партнери. Втім, в цій ситуації треба мислити обʼєднуючи тих, хто сьогодні відстоює демократію і свободу. Якщо вони не хочуть фактично зібратись за столом, так необхідні дії, яку змусять їх разом битись проти тоталітарних режимів", - наголосив дипломат.