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Зрив опалювального сезону в Кривому Розі: роботи з відновлення виконані на 90%

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
21:02
Суспільство

У Кривому Розі станом на четвер, 12 грудня, роботи з відновлення теплопостачання виконані на 90%

Зміст

Про це доповів віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

За його словами, роботи з відновлення теплопостачання виконані на 90%. Для цього залучили 68 ремонтних бригад зі всієї країни.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що станом на 12 листопада без тепла залишаються 218 будинків. Їх до опалення планують під'єднати 22–23 грудня.

  • Станом на 5 грудня у Кривому Розі над відновленням теплопостачання працювали 70 ремонтних бригад: 19 з них додатково прибули на допомогу з 11 українських областей. 
  • 6 грудня стало відомо, що у Кривому Розі порушили кримінальну справу та розпочали розслідування за фактом зриву опалювального сезону. 
Теги:
Новини
Україна
Кривий Ріг
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