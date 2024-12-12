Зрив опалювального сезону в Кривому Розі: роботи з відновлення виконані на 90%

Про це доповів віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

За його словами, роботи з відновлення теплопостачання виконані на 90%. Для цього залучили 68 ремонтних бригад зі всієї країни.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що станом на 12 листопада без тепла залишаються 218 будинків. Їх до опалення планують під'єднати 22–23 грудня.