Звільнення ексголови Верховного Суду Князєва: ВС залишив рішення Вищої ради правосуддя без змін

Про це інформує Верховний Суд.

"За результатами розгляду касаційної скарги сьогодні, 12 грудня 2024 року, Велика Палата ВС ухвалила рішення про залишення без змін рішення ВРП від 18 липня 2024 року про притягнення Князєва В. С. до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади судді Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва звинувачують в отриманні $2,7 млн хабаря. Він вийшов із СІЗО наприкінці січня 2024 року під заставу у понад 18 млн грн. 28 серпня у Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у його справі.