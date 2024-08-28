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ВАКС почав вивчати докази у справі ексголови Верховного суду Князєва

Світлана Кравченко
28 серпня, 2024 середа
14:03
Кримінал Всеволод Князєв

У середу, 28 серпня, у Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва щодо отримання неправомірної вигоди

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Про це повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Укрінформу.

За її словами, сьогодні відбулося судове засідання у справі ексголови Верховного Суду, на якому зачитали обвинувальний акт. Тепер суд перейшов до дослідження доказів.

Речниця додала, що справу розглядає колегія суддів під головуванням судді Сергія Мойсака.

Зазначається, що наступне засідання суду відбудеться 9 вересня о 10:00.

Що відомо про справу Князєва

15 травня 2023 року НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня 2023 року ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою. 

Пізніше ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року. 26 вересня 2023 року його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

2 листопада 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня 2023 року, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.

12 березня Київський апеляційний суд остаточно визнав винним Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень. Йому призначили штраф розміром 2550 гривень разом із конфіскацією подарунка в 906 600 грн. Рішення апеляційного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Вища рада правосуддя 4 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя на час суду.

27 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду України продовжила термін дії обов’язків колишньому голові Верховного Суду. З нього також зняли електронний браслет.

17 червня Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва. А у липні колегія суддів ВАКС зняла арешт з частини його коштів.

Теги:
Україна
Верховний суд
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